Rosja przygotowuje się do wojny? "Na pewno"

W mediach od dłuższego czasu słyszy się o potencjalnym zagrożeniu ze strony Rosji. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Paweł Pawłowski zapytał analityka wojskowego ppkł. rez. Macieja Korowaja o to, czy Rosja przygotowuje się do wojny światowej. - Na pewno przygotowuje się do wojny i do konfliktu, bo jest w trakcie konfliktu (...). Mówimy o przygotowaniu się do tej projekcji agresji. Czy to będzie projekcja realna, czy tylko i wyłącznie projekcja strachem będziemy musieli przekonać się w przyszłości - powiedział Korowaj. Analityk wojskowy zwrócił uwagę, że Rosja ma rozpędzoną gospodarkę pod względem wojennym. - Więc tutaj ma przewagę nad krajami NATO-wskimi, ze względu na to, że my nie przestawiamy tej gospodarki, w takim tempie jak Rosja to robi - stwierdził. Dodał również, że wszystko zależy od tego, "czy Rosja poczuje się na tyle mocna, żeby nas zaatakować, wiedząc, że my jesteśmy słabi".