Putin chce nowego atlasu świata. W Rosji ruszyły prace

Prezydent Rosji Władimir Putin po raz kolejny wraca do tematu własnego atlasu świata. Przywódca Rosji polecił rządowi, by wsparł tamtejsze Towarzystwo Geograficzne w pracach w tym zakresie. To nie pierwszy raz, gdy Putin mówi o tym projekcie.

Prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: Anadolu Agency via Getty Images , Fot: Anadolu Agency