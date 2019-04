Rosja politycznie testuje prezydenta elekta Ukrainy. Możliwa "próba ognia"

Moskwa chce przekonać Ukraińców, żeby zostali Rosjanami. Władimir Putin rozważa przyznanie paszportów wszystkim obywatelom Ukrainy. To wyzwanie dla prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. Moskwa ma też groźniejsze metody "sprawdzenia" polityka.

- Ukraina w tym się różni od Rosji, że w naszym kraju mamy wolność słowa oraz wolne media i Internet – stwierdził Wołodymyr Zełenski, zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie . Uważa, że przyznanie obywatelom jego kraju prawa do ubiegania się o paszport Rosji oznacza "prawo do wyzbycia się wszelkich praw i swobód".

Procedura paszportowa została skrócona do trzech miesięcy. Jeżeli znaczna część mieszkańców ukraińskiego terytorium zajętego przez separatystów z niej skorzysta, to w przyszłości Rosja będzie mogła rościć sobie pretensje do tego terytorium. Kreml będzie mógł odwołać się do konieczności ochrony swoich obywateli. Ponadto łatwiej będzie też tuszować obecność rosyjskich żołnierzy i aktywność kremla na tych terenach.