Rosja pokłada nadzieję w Trumpie. "Liczą, że uda się zmusić Ukrainę do kapitulacji"

- Już od wielu miesięcy obserwuję aktywizację Moskwy z zakresu oddziaływania na preferencje wyborcze Amerykanów. Rosjanie posiadają rozbudowaną siatkę wpływów w USA - mówi w programie "Newsroom" WP ekspert ds. dezinformacji Michał Marek. Jak zaznacza, Rosja ma szereg autorytetów medialnych, generujących w USA milionowe zasięgi. - Wyjeżdżają do Rosji, wracają do USA i budują pozytywny obraz Rosji oraz Donalda Trumpa. Jest on kreowany na osobę, która ma zatrzymać eskalację napięć, ma zatrzymać wojnę - tłumaczy ekspert. I podkreśla, że polityka wynika z tego, iż dojście do władzy Trumpa daje Rosjanom szereg korzyści. - Chociażby nadzieję, że uda się zmusić Zachód do ograniczenia wsparcia dla Kijowa, że uda się zmusić Ukraińców do kapitulacji - wylicza.