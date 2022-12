Rosja ogłosiła: To będzie najważniejszy cel nalotów w Ukrainie

Mieczysław Bieniek, były zastępca szefa NATO w rozmowie ze stacją RMF FM powiedział, że szkolenie takie zajmuje co najmniej 8 miesięcy. To znaczy, że uruchomienie baterii w Ukrainie wydaje się być odległym wydarzeniem. Nie ma jeszcze precyzyjnych zapowiedzi, ile Patriotów trafić ma do dyspozycji Kijowa i jakie będzie ich rozmieszczenie.