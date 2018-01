Rosja najedzie na Europę? "Mogą zaatakować szybciej niż nam się wydaje"

Przed atakiem ostrzega gen. Nick Carter, szef sztabu generalnego brytyjskiej armii. - Rosja jest gotowa do wojny - przekonuje. - W Syrii przetestowała nowe rodzaje uzbrojenia, może uderzyć na Europę szybciej niż się tego spodziewamy.

Generał Carter ostrzega i nawołuje, by szybko powiększać kontyngent wojsk brytyjskich w Niemczech, by w razie konfliktu żołnierze z Wysp byli gotowi do walki na kontynencie.