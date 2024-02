Rosja może uderzyć na Polskę? "Powinniśmy się przygotować"

Wiceminister alarmuje. "Za kilka lat może przyjść wojna"

Podkreślił, że należy "przygotowywać się na to, że kiedyś może przyjść wojna". - Za kilka lat. Musimy się wszyscy do tego przygotować. Jak się mówiło przed wojną: si vis pacem, para bellum (chcesz pokoju, szykuj się do wojny - red.). Musimy się przygotować na potencjalny konflikt zbrojny - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.