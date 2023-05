Ujawnili chiński "plan pokojowy". W UE przyjęto go chłodno [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 457. dzień inwazji na Ukrainę. Niedawno wysłannik chińskiego rządu Li Hui objechał kilka europejskich stolic, w tym m. in. Warszawę. Promował "plan pokojowy" Pekinu dla Ukrainy. Według informatorów amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal" z kręgów dyplomatycznych, jego przekaz nie spotkał się z większym zainteresowaniem polityków ze Starego Kontynentu. Był, co nie zaskakuje, mocno zbieżny z interesami Kremla. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.