Rosja ma nowy plan. Niemcy ostrzegają Europę

Zdaniem zachodnich służb specjalnych dokument ten jest autentyczny i wygląda na "klasyczną operację wywiadowczą poprzez wywieranie wpływu". "Taka strategia ma na celu powrót do rozmów z poszczególnymi krajami europejskimi pod pozorem dyskusji o ochronie morza. (…) Harmonogram zakładał pierwsze spotkania na jesień 2023 roku" - dowiedziało się RND. Platforma Bałtycka miałaby celowo doprowadzić do "stopniowego przejścia dyskusji od kwestii niepolitycznych do aktualnych treści politycznych".