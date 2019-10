Rosyjska rządowa agencja Ria Nowosti krytykuje polską politykę wschodnią. Zdaniem Rosjan Warszawa "zorganizowała Majdan", a teraz powiela te same błędy "walcząc o Białoruś".

To zdaniem kremlowskiej agencji powtórzenie modelu stosowanego wobec Ukrainy. Autor, powołując się na wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego dla Wirtualnej Polski twierdzi, ze snajperzy działający na Majdanie "byli szkoleni m. in. w Polsce".

Rosja krytykuje Polskę. "Walczą o Białoruś"

Wsparcie polskich polityków, jakie dostali protestujący przeciw rządowi Janukowycza, miało doprowadzić do przejęcia władzy przez nacjonalistów. Ria Nowosti podkreśla, że to "ideowi potomkowie tych, którzy urządzili rzeź wołyńską". "Polska działa wbrew swoim interesom. Ko za to płaci?" - pada pytanie.