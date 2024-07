"Rosja kieruje swoją armię na Zachód". Niemiecki generał alarmuje

- Jeśli dodamy do tego zamiary, które z pewnością można wyczytać z przemówień Putina, to powinno nas to zaalarmować. Moim zadaniem jest myśleć o takim najgorszym scenariuszu. Dla Bundeswehry oznacza to, że musimy być przygotowani na taką możliwość za pięć lat. To jedyny sposób na odstraszanie - stwierdził. Generał podkreślił, że to zagrożenie nie dociera jeszcze w pełni do opinii publicznej w Niemczech.