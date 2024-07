Rosja już tu jest? "Służby mają ręce pełne roboty"

Ekspert wymienia przy tym różne - udowodnione już - działania, za którymi stała Rosja. Były oficer SWW wskazuje tutaj na przykłady z Czech, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. To tam Rosjanie posunęli się już m.in. do zabójstw. - Rosja w zasadzie nie ma oporów. Jedyne czego jeszcze nie próbowali, to spowodowania masowych katastrof z licznymi ofiarami - wskazuje. - To już by było naprawdę takie przekroczenie czerwonej linii. Nie możemy jednak wykluczyć takie scenariusza - podkreśla.