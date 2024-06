Rosja intensyfikuje ataki na bazy lotnicze. Ma problem z obroną Krymu

Mimo że Rosja prawdopodobnie jest w stanie szybko zastąpić zniszczone systemy, ich stała utrata prawdopodobnie zmusi ją do przesunięcia sprzętu z innych obszarów, jeśli chce utrzymać obecny poziom ochrony powietrznej - tak jak to miało miejsce w przeszłości. Alternatywnie, Rosja może być zmuszona do zaakceptowania ograniczeń w swoich możliwościach, co zwiększa ryzyko dla jej wojsk na Krymie.