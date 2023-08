Rosja grozi wznowieniem testów nuklearnych. Ale nie będzie pierwsza

Władimir Putin może próbować znów, jak w lutym 2023 roku, straszyć międzynarodową społeczność użyciem broni jądrowej. Wówczas rosyjski dyktator zdradził, że "niektóre osobistości w Waszyngtonie" myślą o przeprowadzeniu testów nuklearnych. Zaapelował więc do rosyjskiego ministerstwa obrony narodowej i Rosatomu o zapewnienie gotowości do przetestowania rosyjskich zasoby nuklearnych. - Oczywiście nie będziemy tego robić pierwsi, ale jeśli Stany Zjednoczone przeprowadzą testy, to i my je przeprowadzimy - groził wówczas Putin.