Rosja grozi odwetem za atak na Moskwę

Wtórowała mu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która dodała, że to właśnie we wtorek w Moskwie pojawiła się delegacja OBWE, która "będzie miała okazję zobaczyć, jaki jest reżim w Kijowie".

Kijów przyznał się do ataku. - Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę to sygnał dla przywódcy Rosji Władimira Putina, że powinien być zainteresowany wstrzymaniem ognia w wojnie przeciw Ukrainie - powiedział szef kijowskiego, rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko.

"Niech Putin zaprzestanie ostrzałów Ukrainy – to on to rozpoczął i robi to codziennie" - napisał.