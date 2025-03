Moskwa zaatakowana. Kijów: to sygnał dla Putina

W opublikowanym nagraniu wideo, dotyczącym spotkania delegacji Ukrainy i USA, które we wtorek rozpoczęły w Arabii Saudyjskiej rozmowy na temat działań mających na celu zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Kowalenko podkreślił, że atak stanowił sygnał dla Putina.

Największy atak na Rosję. Seria eksplozji w Moskwie

Według Kowalenki Ukraina ma możliwość przeprowadzania ataków nie tylko na rosyjskie rafinerie, ale także może nieustannie kierować drony w stronę Moskwy. Jak zaznaczył, rosyjska obrona powietrzna co prawda je zestrzeliwuje, ale "nie ratuje to Rosjan przed paniką".

Wcześniej we wtorek władze obwodu moskiewskiego poinformowały, że w wyniku ukraińskiego ataku dronów zginęły co najmniej dwie osoby. Według doniesień medialnych nalot doprowadził do czasowego zamknięcia dwóch lotnisk, wywołał pożary oraz uszkodził budynki mieszkalne.