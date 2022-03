Rosja grozi Danii. Mieszkańcy Bornholmu nie boją się Putina

Od momentu ataku Rosji na Ukrainę nikt nie ma jednak wątpliwości, że Rosjanie nie rzucają słów na wiatr i ich groźby należy traktować poważnie, nawet jeśli wydają się szalone i irracjonalne. - Oczywiście nie jest dobrze być na czarnej liście Putina i każdy z nas to wie. Z drugiej strony jemu zależy na tym, żeby wszyscy się go bali, więc spełnianie jego życzeń też nie jest najlepszym pomysłem. Wszyscy mamy nadzieję, że potęga sił NATO zniechęci go do dalszych kroków, w tym do wyciągania rąk po Morze Bałtyckie - podsumował mieszkaniec Bornholmu w wypowiedzi dla WP Wiadomości.