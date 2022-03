Gazeta z Helsinek: Rosja zastawiła pułapkę na Finlandię

Zachęta do składania donosów

Rosyjska placówka opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, w którym wzywa do donoszenia o wszelkich przypadkach dyskryminacji rosyjskich obywateli lub podżegania do nienawiści wobec nich. Ogłoszenie ukazało się po rosyjsku i było najwyraźniej skierowane do Rosjan przebywających w tym północnym kraju.