Rosja grozi atakiem na niemiecką fabrykę. "Uzasadniony cel"

Fabryka ma rozpocząć prace już za trzy miesiące. Według ustaleń, ma być zdolna wyprodukować 400 pojazdów rocznie. Zakład powstaje we współpracy z ukraińską państwową grupą zbrojeniową Ukroboronprom. To do niej będzie należała fabryka, a jej zarządzaniem mają się zajmować wspólnie Ukraińcy i Niemcy.