Rosja demonstruje siłę na Morzu Bałtyckim. Manewry rosyjskiej floty przy granicy z Polską

Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało w czwartek (9 czerwca) materiał przedstawiający rosyjskie okręty wojenne, które przeprowadzają manewry na Morzu Bałtyckim, w pobliżu rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. W oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że okręty Floty Bałtyckiej "będą wykonywały zadania szkoleniowe w zakresie obrony szlaków morskich i baz floty". W ćwiczeniach, które częściowo odbędą się również na lądzie, na poligonach w obwodzie kaliningradzkim, bierze udział łącznie 60 okrętów i 40 samolotów. Ćwiczenia marynarki wojennej odbywają się w warunkach zwiększonego napięcia między Moskwą a NATO, po tym jak Szwecja i Finlandia złożyły swoje aplikacje wymagane do przystąpienia do sojuszu. Jest to ich odpowiedź na rozpoczęcie przez Rosję kampanii wojskowej w Ukrainie. Jeśli ich członkostwo zostanie zatwierdzone, Rosja stałaby się jedynym krajem nienależącym do NATO na Morzu Bałtyckim.

