Rosja demonstruje potencjał. "Odpowiedź NATO musi być wyraźna"

- Podejrzewam, że będą utworzone oddziały, które przegrupują się na wschodnią flankę NATO, szczególnie na terytorium Polski i krajów bałtyckich - mówił w programie "Newsroom" WP generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Był on pytany o słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który zapowiedział podjęcie decyzji, które wzmocnią sojusz i jego wschodnią flankę. - Będzie to odpowiedź na zdarzenia, które mają miejsce m.in. na terenie Białorusi, gdzie Rosjanie i Białorusini prowadzą ćwiczenia lotnicze, które prawdopodobnie będą zagrażały terytorium Ukrainy. Dodatkowo to odpowiedź na agresywne działania Rosji, która próbuje cały czas oddziaływać poprzez demonstrowanie swojego potencjału, napinanie mięśni czy jej zdolności do tego, by atakować przy Bałtyku czy Polskę. Odpowiedź NATO musi być wyraźna. Musi zaczął przeprowadzać duże ćwiczenia wojskowe.

