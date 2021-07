Rosja. Brak pensji dla niezaszczepionych?

Szczepienia w Rosji. Obowiązek dla pracowników?

Zmienić ma to propozycja Federalnej Służby Pracy i Zatrudnienia (Rostrud). Według dokumentu, do którego trafił dziennik "Izwiestija", rosyjscy pracodawcy są zobowiązani do zawieszenia pracowników, którzy odmówili szczepienia.