Rosja bez pracowników? Rekrutują z Afryki

Analiza danych pokazuje, że siedem na dziesięć krajów, w których rosyjskie firmy odnotowały największy wzrost działań rekrutacyjnych w tym roku, to kraje afrykańskie. W pierwszym półroczu 2024 roku najwięcej ofert pracy skierowano do Kenijczyków - aż 6,4 tysiąca, co oznacza 39-krotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku 2023, kiedy to złożono jedynie 161 ofert. W tym samym czasie do Angoli napłynęło 1,7 tysiąca ofert z Rosji, do Zambii 224, do Zimbabwe 165, a do Kamerunu 130.