"Ropucha" zniszczona. Rosja potwierdziła kłopoty ze swoim okrętem desantowym Nowoczerkask

Jak przekazał we wtorek dziennikarzom rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował prezydenta Władimira Putina "w bardzo szczegółowym raporcie" o uszkodzeniach statku desantowego. Moskwa stwierdziła, że to "detonacja amunicji" spowodowała pożar i zmusiła załogę do ewakuacji, a statek zatonął podczas holowania do portu. Teraz Rosja potwierdza, że to Ukraina zniszczyła okręt.