Romanowski bezprawnie zatrzymany? "Nie ma żadnego złamania prawa"

W poniedziałek funkcjonariusze ABW zatrzymali byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Pełnomocnik polityka twierdzi, że było ono bezprawne, ponieważ były wiceminister ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W programie “Newsroom” były minister sprawiedliwości i prokurator generalny prof. Zbigniew Ćwiąkalski mówił, że "nie ma żadnego złamania prawa międzynarodowego". Ćwiąkalski tłumaczył, że ten drugi immunitet "wiąże się tylko z wykonywaniem czynności i w trakcie wykonywania czynności". - Zgromadzenie parlamentarne Rady Europy to nie jest to samo co bycie europosłem. To jest zupełnie inna sytuacja prawna - wyjaśniał były minister sprawiedliwości.