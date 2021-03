Roman Giertych ws. "spółek za granicą": "aż mi wstyd"

Żołnierze Wyklęci. Włodzimierz Czarzasty odpowiada Przemysławowi Czarnkowi

Roman Giertych o "panach z PiS-u". Mówi o "zbrodniarzach"

"Porwań dzieci, oskarżeń najbliższych, otrucia mnie polonem? Czyż wsadzanie osoby niewinnej (a sąd już powiedział dobitnie co myśli o waszych oskarżeniach) do celi z recydywistami to rzecz lepsza czy gorsza niż otrucie kogoś i pozbawienie zdrowia? Nie wiadomo, gdyż to zależy od rezultatu takiego pobytu. Kto wymyśla takie działania wobec oponentów politycznych, ten jest zbrodniarzem" - uznał mecenas.