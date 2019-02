Roman Giertych: "Państwo zamieniło się w komitet obrony jednej osoby"

- Pewne osoby są chronione immunitetem państwowym przez całą strukturę państwa. Premier, marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, kolejni urzędnicy państwowi wypowiadają się w obronie jednej osoby. Państwo zamieniło się w komitet obrony jednej osoby - powiedział Roman Giertych.

- Gerald Birgfellner zgłosił się do mnie w grudniu ubiegłego roku. Szukał osoby, której ręka nie zadrży przed podpisaniem pisma z zawiadomieniem do prokuratury. Wiedziałem, że jak podejmę się tej sprawy, to znajdę się pod ostrzałem mediów - powiedział.