Roman Giertych komentuje swoją sprawę. "Kompromitacja prokuratury"

Zarzuty prokuratury dla Romana Giertycha. "Rażące naruszenie prawa i nieetyczne działanie"

"Trudno wyobrazić sobie większy blamaż" - komentuje. Giertych odniósł się również do komentarza prokuratury ws. decyzji sądu w Poznaniu. Były wicepremier jest zaskoczony stwierdzeniem, że ma się przed nią ukrywać. Wszystko przez to, że nie odebrał telefonu z policji i wezwań. Giertych zaznacza, że prokuratorzy są wyłączeni, ale zawsze mogą do niego zadzwonić przez kancelarię.

Giertych zapowiada pozwanie prokuratorów. "Poziom bezczelności tych ludzi jest niebywały"

"I pisma wysyłajcie pocztą, a nie próbując wręczyć je moim dzieciom" - sugeruje mecenas. Giertych ocenia również, że "poziom bezczelności tych ludzi jest niebywały". Zapowiada, że złoży zawiadomienie na prokuratorów. Na koniec były wicepremier odniósł się również do nieuwzględnionego zakazu opuszczania kraju. "Może czasem wyskoczę za granicę, ale co to was obchodzi? Sąd skasował wasze bezprawne zakazy. Mogę robić, co chcę" - podsumował.