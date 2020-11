Sprawa Romana Giertycha. Barbara Giertych: złożyliśmy pozew przeciwko TVP

Roman Giertych został zatrzymany przez CBA w połowie października. Podczas przeszukania jego mieszkania przez agentów adwokat zasłabł i trafił do szpitala. Były wicepremier usłyszał zarzuty, które dotyczą wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Miały one jednak zostać przedstawione w momencie, kiedy mecenas był nieprzytomny.