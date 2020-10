Roman Giertych apeluje do prokuratora. "Niech pan wreszcie zdobędzie się na odwagę"

Roman Giertych został zatrzymany przez CBA w połowie października. Usłyszał zarzuty wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Adwokat napisał oświadczenie skierowane do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu Jacka Motawskiego. "Niech Pan wreszcie zdobędzie się na odwagę i przekaże moje zażalenia do sądu" - apeluje adwokat. Wcześniej wymienia listę zarzutów w stronę prokuratora.