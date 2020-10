Roman Giertych i jego willa we Włoszech. Co o niej wiemy?

Roman Giertych wciąż jest pod lupą CBA. Ostatnio doszło do przeszukania willi mecenasa, która znajduje się we Włoszech. Co kryje się za wysokim murem? Jakie tajemnice i luksusy skrywa druga posiadłość Giertycha? Poniżej kilka informacji.

Roman Giertych i jego willa we Włoszech. Co o niej wiemy? (PAP, Fot: Tomasz Gzell)