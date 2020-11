Roman Giertych zapowiada pozwy. Wraca też to zawodu

Roman Giertych w rozmowie z Radiem ZET przekazał, że skieruje pozwy o naruszenie dóbr osobistych w stosunku do wszystkich osób, które powtarzały , że "grozi mi 10 lat więzienia", albo twierdziły, że "symulował zasłabnięcie" oraz zarzucały mu "udział w grupie przestępczej". Pierwszy pozew na kwotę pół miliona złotych otrzymała na początku listopada TVP . Kolejne mają zostać złożone jeszcze we wtorek.

Przypomnijmy, że były wicepremier został zatrzymany w sądzie przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mecenas w kajdankach został wyprowadzony z sądu i przewieziony do domu w Józefowie. Tam służby przeszukały jego posiadłość, podczas czynności Giertych stracił przytomność w łazience. Później przez kilka dni był hospitalizowany.

Zatrzymanie byłego lidera Ligi Polskich Rodzin miało związek ze śledztwem prokuratury ws. Polnordu. Roman Giertych jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. We wtorek sąd w Poznaniu zawiesił wszystkie środki zapobiegawcze prokuratury wobec Giertycha - mecenas wraca do zawodu, nie musi także wpłacać 5 mln poręczenia majątkowego.