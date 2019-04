Rola Giertycha w aferze Biedronia. Mecenas zapowiada pozew

"Nie lubię pozywać osobiście dziennikarzy" - napisał na Twitterze Roman Giertych. Zdecydował się jednak na ten krok. Kategorycznie sprzeciwia się insynuowaniu, że miał coś wspólnego z artykułami na temat Roberta Biedronia.

Nie wiem, czy Wielki Mecenas Platformy maczał palce w najnowszym ataku na Biedronia - wyciągnięciem mu rodzinnej sprawy karnej sprzed lat. Wiem, że wierzy w to Biedroń. I pamiętam że, Wielki Mecenas uczestniczył w przeszłości w podobnych akcjach. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Biedroń przeciwników z okolic PO ubiegł - to on ma stać za materiałami prewencyjnie opisującymi tę sprawę w sposób dla niego jak najmniej szkodliwy

"Chcą wykorzystać tę sprawę politycznie"

- Nie, nie uderzyłem mamy. Wracanie do tego jest dla nas koszmarem to nie chodzi o to, by zastanowić się nad przemocą w domu, ale o to, by wykorzystać tę sprawę politycznie jako oręże do walki. Pozwólcie nam to przeżywać na takich regułach, jakich my chcemy (...) Nikt nie wie, jak czuje się dziecko, które jest katowane każdego dnia - zaznaczył Biedroń.