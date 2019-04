Robert Biedroń podniósł rękę na matkę? Tłumaczą, co się wydarzyło 19 lat temu

Robert i Helena Biedroniowie zabrali głos po medialnych doniesieniach ws. dramatu, który rozegrał się w ich domu. Polityk miał skrzywdzić matkę, sprawa trafiła do sądu. Teraz tłumaczą, co wydarzyło się naprawdę.

Robert i Helena Biedroniowie wystąpili na antenie TVN24, by opowiedzieć, co się wydarzyło 19 lat temu. Matka polityka wspomniała, że rodzina przeżywała dramat z powodu jej męża, który był alkoholikiem. Kobieta tłumaczyła, że doszło do nieporozumienia, które zakończyło się w sądzie - a finalnie pogodzeniem się z synem.

- Nie, nie uderzyłem mamy - odparł z kolei Robert Biedroń. - Wracanie do tego jest dla nas koszmarem to nie chodzi o to, by zastanowić się nad przemocą w domu, ale o to, by wykorzystać tę sprawę politycznie jako orężę do walki - dodał lider partii Wiosna. - Pozwólcie nam to przeżywać na takich regułach, jakich my chcemy (...) Nitk nie wie, jak czuje się dziecko, które jest katowane każdego dnia - podkreślił Biedroń.