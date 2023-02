Rok temu jej twarz stała się symbolem cierpienia Ukraińców. Olena Kuryło o "swojej misji"

24 lutego 2023. Rocznica ataku Rosji na Ukrainę

Jak Olena Kuryło spędzi rocznicę ataku Rosji na jej ojczyznę? Jak mówi, to dla niej tak trudna data, że spędzi ją w samotności. "Miałam zaproszenie, by spędzić ten dzień wśród ludzi. Ale chcę być wtedy sama" - mówi w rozmowie z "Faktem. I dodaje, że będzie się modlić, aby zwycięstwo przyszło na Ukrainę jak najszybciej, bo bardzo chce wrócić do domu.