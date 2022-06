Rój pszczół na akacji. Interweniował pszczelarz

- Pomyślałam, że nie będę dłużej kosić trawy, żeby pszczoły się napiły. W pewnym momencie usłyszałam niesamowite buczenie. Rozejrzałam się dookoła i zobaczyłam, że na naszej akcji siedzi cały rój pszczół. Zadzwoniłam do znajomego pszczelarza, który ma kilkanaście uli. Przyjechał ubrany w specjalistyczny kombinezon. Ściął ten fragment akcji i wrzucił do worka. Zabrał pszczoły do siebie do uli - relacjonuje pani Alicja.