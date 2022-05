Wrzucił do sieci zdjęcie pszczół. Eksperci biją na alarm

"Chciałabym zdementować plotki. Na zdjęciu nie są jakieś tajemnicze "pszczoły podróżujące", tylko pszczoły miodne. A konkretnie rójka, czyli grupa robotnic, które ze swoją królową wyleciały z ula, żeby poszukać nowego miejsca na gniazdo. To prawda, że nie należy się ich bać, natomiast co do reszty... no cóż. Takie pszczoły zatrzymują się na pewien czas (nie wiem, skąd wzięły się te 24h, ale raczej tyle nie posiedzą), w którym zwiadowczynie szukają miejsca na nowe gniazdo. Jak znajdą, odlecą wszystkie" - czytamy w jednym z eksperckich wpisów pod postem radnego.