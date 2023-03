Rodzinna tragedia. Przejechał kosiarką syna

Poważnie ranny chłopiec został przetransportowany do szpitala, jednak nie udało się ocalić jego życia. Sprawa jest w toku. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Ojciec trzylatka prawdopodobnie nie usłyszy żadnego zarzutu. - Nie sądzę, że cokolwiek, o co można by oskarżyć ojca, zmieniłoby sposób, w jaki on się teraz czuje, niestety - powiedział rzecznik policji.