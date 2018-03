Rodzina potwierdza. Piotr Kijanka nie żyje

Poszukiwania Piotra Kijanki dobiegły końca. Matka i żona zaginionego dokonały identyfikacji zwłok znalezionych w poniedziałek w Wiśle.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko potwierdził, że rodzina rozpoznała ciało. Należy do Piotra Kijanki.

Wcześniej przy zwłokach znaleziono dowód osobisty i karty kredytowe należące do Kijanki, a także jego obrączkę i charakterystyczny zegarek. Co więcej, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazały, że mężczyzna utonął. - To wstępne ustalenia. Ostateczne wyniki będą znane po przeprowadzeniu badań dodatkowych - podkreślił prokurator Hnatko.