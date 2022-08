Rodzina niedźwiedzi przyłapana w Tatrach

Rodzina niedźwiedzi brunatnych została przyłapana przez fotopłapkę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Materiał opublikowany na Facebooku poruszył internautów, a nagranie bije rekordy popularności. Dwa młode osobniki wraz z niedźwiedzicą szukały pożywienia. Jak wyjaśnili pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, obroża widoczna na szyi niedźwiedzicy monitoruje ruchy zwierzęcia, a także odstrasza, kiedy te zbliża się do zabudowań miejskich. Ma to na celu również uchronienie dzikich drapieżników przed wielką tragedią. - Dzięki temu udaje się nam je uchronić przed przykrym losem, jaki spotkał lata temu niedźwiedzicę Magdę, która wraz z trójką młodych trafiła do zoo. Dla niej był to wyrok śmierci - poinformował Tatrzański Park Narodowy.