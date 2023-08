Rodzina na swoim. Siostrzenica Putina wiceprezeską banku państwowego

Wiera Putin od chwili osiągnięcia pełnoletności robi karierę. Była redaktorką naczelną magazynu kremlowskiej partii Jedna Rosja w Petersburgu, weszła także do partyjnych struktur. Została radną. We wrześniu 2010 roku dołączyła do zarządu Ganzakombanku.w 2015 roku przeszła do Promswiazbanku. Zanim została wiceprezeską, pracowała jako dyrektor zarządzający ds. stosunków zewnętrznych i komunikacji.