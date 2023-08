ISW: Sukces ukraińskiej kontrofensywy może być blisko. Kilka dróg do zwycięstwa

Sytuacja na froncie w Ukrainie pozostaje korzystna dla Kijowa. Jak oceniają analitycy wojenni z waszyngtońskiego think tanku, ukraińskie postępy nie są spektakularne, ale armia powoli posuwa się do przodu zmuszając okupanta do wycofania się z zajętych obszarów. Według ISW, niewiele już potrzeba, by przełamać rosyjskie linie obronne, ale wszystko zależy od kilku czynników.