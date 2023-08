Grzywny i więzienie za unikanie służby w rosyjskiej armii. Od jesieni poborowi osaczeni

To byłaby naturalna decyzja sztabu armii Federacji Rosyjskiej. Żołnierze walczący na froncie potrzebują zmienników. Na nadmiar ochotników, na których od ostatniej mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina we wrześniu zeszłego roku, liczyć musi dowództwo na Kremlu, wojsko nie narzeka. W Moskwie, jak zwraca uwagę Sky News, pełno jest plakatów, nawołujących do wstąpienia w szeregi armii.