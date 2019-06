Rodzina łabędzi na ruchliwej szosie. Uratowali ją policjanci

To była niecodzienna interwencja policjantów z drogówki. We wtorek rano para łabędzi z czeredą potomstwa zabłądziła na drodze krajowej nr 6 w okolicy Koziej Góry (woj. zachodniopomorskie). Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Akcja policji na drodze krajowej nr 6 (Policja Zachodniopomorska)

Rano na drodze krajowej nr 6 w powiecie białogardzkim panował spory ruch, dlatego policjanci z drogówki kontrolowali prędkość samochodów.

W pewnym momencie funkcjonariusze dostali sygnał o łabędziej rodzinie na poboczu szosy. Prawdopodobnie ptaki zabłądziły w drodze do pobliskiej rzeki.

Policjanci wstrzymali ruch i przeprowadzili łabędzie wraz z młodymi w bezpieczne miejsce, skąd pomaszerowały nad wodę. Funkcjonariuszom pomogli koledzy z białogardzkiego WOPR. Zwierzęta zostały uratowane.

Źródło: Policja Zachodniopomorska