Rodzina ks. Jankowskiego złożyła pozew. Chce od "Gazety Wyborczej" przeprosin

Trzy siostry nieżyjącego ks. Henryka Jankowskiego złożyły do sądu pozew dotyczący publikacji o rzekomej pedofilii prałata. Żądają od "Gazety Wyborczej" przeprosin i sprostowania. Ich zdaniem to, co opisano we wstrząsającym reportażu, nigdy nie miało miejsca.

Ks. Henryk Jankowski jest posądzany o molestowanie seksualne (PAP, Fot: Stefan Kraszewski)

- Publikacja naruszała dobra osobiste moich mandantek, trzech sióstr prałata Jankowskiego, w postaci prawdziwej i dobrej pamięci o zmarłym bracie - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" mec. Michał Gilarski.

Pozew rodziny zmarłego kapelana "Solidarności" przeciwko "Gazecie Wyborczej" został złożony w środę. Siostry duchownego domagają się "przeprosin za nieprawdziwe i krzywdzące twierdzenia o nieobyczajnym zachowaniu prałata i jego rzekomych czynach pedofilskich, jakie prowadzić miały do samobójczej śmierci 16-latki".

- Trudno sobie wyobrazić cięższe zarzuty - dodał mec. Gilarski. I zaznaczył, że siostry prałata twierdzą, że zgodnie z ich wiedzą do opisanych w reportażu "Dużego Formatu" sytuacji nigdy nie doszło.

Bohaterka tekstu "GW" chce zeznawać pod przysięgą

Rodzina księdza wystąpiła o opublikowanie przeprosin i usunięcie artykułów z internetu. Siostry nie chcą zadośćuczynienia finansowego.

Autorka reportażu, Bożena Aksamit, zmarła na początku lutego. Oznacza to, że odpowiedzialność za udowodnienie, że jej tekst był prawdziwy, spocznie na redakcji - podał dziennik.

Jedna z bohaterek tekstu w styczniu zgłosiła do gdańskiej kurii doświadczenie wielokrotnego molestowania przez ks. Henryka Jankowskiego. Zapewniła, że jest gotowa potwierdzić swoje słowa pod przysięgą. Przedstawiciele Kościoła w oświadczeniu zapewnili, że otrzyma odpowiedź.

