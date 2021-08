Rodzina ambasadora Afganistanu już w Polsce. "Osobiste życzenie prezydenta"

Ewakuacja rodziny ambasadora Tahira Qadiry'ego przebiegała w dwóch etapach. Najpierw dostała się ona z Kabulu do Stambułu, a stamtąd - jak podało TVP Info - do Warszawy zabrała ich należąca do polskiej armii Casa C-295. Na pokładzie towarzyszył im szef BBN, który w czwartek składał wizytę w Turcji.