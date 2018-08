Rodzice nie chcieli szczepić dziecka i zabrali je ze szpitala. Prokuratura umorzyła śledztwo

Rodzice z Białogardu, którzy zabrali ze szpitala wcześniaka, bo nie chcieli, żeby został m.in. zaszczepiony, nie narazili życia ani zdrowia dziecka. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Prokuratorzy uznali również, że opieka nad dzieckiem od momentu, gdy opuściło szpital, była odpowiednia. – Rodzice nie godzą się, by w sytuacji niewykonania zabiegów, które mają charakter profilaktyczny, ograniczać władze rodzicielskie. Nie chcą, by komukolwiek w Polsce wydarzyła się podobna sytuacja. To nie jest nic dobrego, by mama z dzieckiem w szpitalu czuła się zagrożona – tłumaczył przed sądem mecenas rodziny Arkadiusz Tetela.