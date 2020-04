Rocznica katastrofy smoleńskiej. Michał Dworczyk w programie "Tłit": Obchody skromne, ale godne

Panie Ministrze za 9 dni 10 rocznica tragedii smoleńskiej jakie są plany na ten dzień Jak wygląda bo jak będzie wyglądała organizacja obchodów delegacji do Smoleńska czy one będą czy nie premier Mateusz morawiecki o ile będą takie możliwości formalno-prawne i jeżeli ze względów bezpieczeństwa taka będzie możliwa A to chciałbym tego dnia oddać hołd pomordowanym oficerom w Katyniu oraz ofiarom katastrofy w Smoleńsku tam na miejscu pan do Smoleńska Do Katynia poleci Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów z naszymi partnerami z Federacji Rosyjskiej nie mamy jeszcze odpowiedzi na złożone noty dyplom czekamy też na procedurę o które są Ponadto to wzięliśmy głównego inspektora sanitarnego natomiast prace przygotowawcze przygotowujące tę delegację trwają ale króciutko Panie Ministrze obchody w Polsce czy ludzie będą mogli w jakiś sposób wziąć w nich udział przeżywać rocznice tej tragedii pamięć kultywować pamięć o tych ludziach jak to będzie wyglądało w Polsce tutaj obchody na pewno zostaną zorganizowane choć będą musiały uwzględniać obowiązujące przepisy przepisy najkrócej jeśli pan redaktor prosi żeby je określić skromny ale Google