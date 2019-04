"Robin Hood" z Wrocławia z wyrokiem. Udawał prostytutkę

Tomasz P. został uznany za winnego rabunku. Sąd skazał go na dwa lata więzienia. Mężczyzna zyskał przydomek "Robin Hood", bo miał podawać się w internecie za prostytutkę, aby znaleźć winnego pobicia kobiety poznanej na portalu randkowym.

Choć oskarżenie domagało się czterech lat więzienia, to sąd zdecydował się na łagodniejszy wyrok m.in. dlatego, że Tomasz P. ma dopiero 20 lat, wyraził skruchę i przeprosił ofiarę napaści - informuje gazetawroclawska.pl.

Robin Hood czy bezczelny rabuś?

Tomasz P. twierdzi, że historia pobitej kobiety na randce z poznanym w internecie mężczyzną bardzo go poruszyła. To dlatego we wrześniu 2018 r. na portalach randkowych zamieścił ogłoszenia, podając się za prostytutkę.