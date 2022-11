"Robią to na ogromną skalę". Ekspert ocenia działania Rosjan

Jak armia rosyjska będzie próbowała wykorzystać zimę? Czy wojska Putina będą atakowały? Na te pytania w programie "Newsroom WP" odpowiadał płk rez. Piotr Lewandowski, weteran walk w Iraku i Afganistanie. - Rosjanie będą koncentrowali się przede wszystkim na odbudowaniu straconych jednostek i to będzie odbywało się niedaleko frontu. Formowanie nowych sił będzie miało miejsce raczej w głębi Rosji - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. Wojskowy przyznał też, że Rosjanie przechodzą w tej chwili do działań obronnych. - Świadczy o tym fakt, że budują fortyfikacje i to na skalę, której nie obserwowaliśmy od czasów II wojny światowej. Robią to w rejonie Siewierodoniecka, tam powstają co najmniej trzy linie umocnień. Pamiętajmy, że przy odpowiednim działaniu takie umocnienia mogą być naprawdę skuteczne. Fortyfikowany jest też Krym i okolice Melitopola, czyli wszystkie te obszary, które są dla Putina najważniejsze - dodał płk Lewandowski.